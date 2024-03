Jorge Jesus foi distinguido com o prémio «Talento que Marca o Mundo» de fevereiro, que resulta de uma votação feita pelos embaixadores da Liga Portugal.



O treinador português liderou o Al-Hilal a quatro vitórias em outros tantos jogos no mês anterior e assegurou a presença nos quartos de final da Champions asiática. Além disso, Jesus liderou a equipa saudita a 29 vitórias consecutivas e reforçou o recorde que foi registado no Guinness.



«Estou a falar da Arábia Saudita. Fui premiado com o 'talento que marca o mundo' é um sinal que a Liga está atenta a todos os jogadores e treinadores que estão a trabalhar fora de Portuga. Quero agradecer o prémio e a distinção que me deram. É uma responsabilidade maior para mim e para o Al Hilal. Isto tem a ver com a época extraordinária que o Al-Hilal está a fazer. Muito obrigado», disse o técnico num vídeo divulgado pelo organismo.