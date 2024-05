O treinador português Nandinho está de saída do Al-Ahli Manama.

O técnico de 51 anos despediu-se do clube do Bahrein ao fim de oito meses, nos quais conseguiu conquistar a Taça do Rei, além de assegurar a quarta posição no campeonato, a melhor classificação do clube nos últimos 14 anos.

«Termina a minha ligação ao Al Ahli Club e um caminho fantástico de oito meses num país desconhecido, e que nos acolheu de forma extraordinária fazendo-nos sentir em casa desde o primeiro minuto», escreveu Nandinho nas redes sociais.