O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga Europa, recebeu e venceu o Borussia Dortmund este sábado. Num extraordinário jogo de futebol, os três pontos caíram para o lado da equipa da casa: 4-3.



Aos 65 minutos, o internacional português Raphael Guerreiro colocou o Borussia a vencer 2-3, mas a reta final da partida trouxe os dois golos decisivos. Leon Bailey e Lars Bender marcaram aos 81 e 82 minutos, agarrando uma vitória duríssima.



FICHA DE JOGO DO BAYER-BORUSSIA: 4-3



Edmond Tapsoba, ex-V. Guimarães, fez dupla com Jonathan Tah e teve uma estreia muito positiva no centro da defesa do Bayer Leverkusen.



Apesar da derrota, o melhor momento do jogo foi conseguido por um jogador do Borussia: Emre Can marcou aos 33 minutos, com um pontapé maravilhoso ao ângulo superior esquerdo da baliza de Hradecky.



Depois de oito golos nos primeiros quatro jogos pelo Borussia, Erling Haaland fez 90 minutos e não marcou. Surpresa!