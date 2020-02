Um golaço de Dimitri Payet deu este sábado a vitória – a segunda consecutiva – ao Marselha de André Villas-Boas na receção ao Toulouse.

Aos 51 minutos, o internacional francês atirou em jeito ainda de fora de área e deu os três pontos à equipa do sul de França, num grande momento de futebol.

Este triunfo por 1-0 significa que a formação do técnico português continua a ser a única das «Big Five» que ainda não sofreu golos em 2020.

O Marselha segue confortavelmente no segundo lugar do campeonato francês, com 49 pontos, enquanto o Toulouse é último, com apenas 13 pontos.

