José Morais voltou a manifestar o desejo de treinar o Benfica.

O treinador português, de 58 anos, considerou que a passagem de uma década na formação e equipa B dos encarnados faz com que seja ligado ao clube. Além disso, o técnico acredita que pode conduzir as águias a voos mais altos nas competições internacionais.

«Sou facilmente identificável com o Benfica porque passei 10 anos no clube e sei aquilo que é o Benfica-Sporting, Benfica-FC Porto, a rivalidade, um clássico, o dérbi. Sei a exigência de um clube como o Benfica, como são os sócios e o que eles pretendem. O Benfica tem uma massa associativa com ambição. A ambição é ganhar, não só o campeonato, mas voltar à glória do passado, chegar à Liga dos Campeões e ganhar. O clube tem grandeza para isso, está fora da conquista de títulos desta natureza há muitos anos», começou por dizer no Canal 11.

O treinador luso destacou as experiências que teve em diversos contextos, nomeadamente nas equipas técnicas de José Mourinho ao mais alto nível na Liga dos Campeões ou como treinador principal na Champions Asiática durante várias épocas.

«Há uma experiência e vivência que poderia ser aproveitada. Que hoje tenho as competências para [treinar o Benfica]? Tenho. Hoje tenho esta convicção, antes não. Porque sei aquilo que valho, as experiências pelas quais passei e sei que poderia ajudar. Há mais quem possa? Há. Que tenha passado pelas experiências que eu passei? Não há», vincou.

«Tenho as competências para fazer o Benfica ganhar. Não é treinar apenas. Já fui treinador do Benfica, numa altura em que não tinha a qualidade para fazer o Benfica ganhar da forma como o Benfica pode ganhar. Hoje, creio que tenho as competências para fazer o clube ganhar, porque sou um treinador diferente, com uma experiência diferente», prosseguiu.

«Passei por circunstâncias que poucos passaram. Alguns treinadores que tiveram grande sucesso passaram por elas e tiveram a oportunidade de trabalhar com equipas portuguesas. É natural que possam ter sucesso, porque passaram por experiências importantes, em clubes importantes e competições importantes. E houve alguém que tirou proveito disso», concluiu.

José Morais, refira-se, é treinador do Sepahan, do Irão. Já foi campeão na Arábia Saudita, Coreia do Sul e Tunísia.