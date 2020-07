Depois dois anos em grande plano, Bernardo Silva está a realizar uma temporada mais discreta e Pep Guardiola admitiu que pode ser um dos culpados, embora lhe tenha deixado os elogios.



«É verdade que ele não jogou tanto esta época. Talvez seja culpa minha ou então tem a ver com o nível do Phil [Foden] e do Riyah [Mahrez]. E os outros jogadores também estiveram bem. Eles sabem que têm de competir pelo lugar, mas a minha admiração, o meu respeito e a minha opinião sobre o Bernardo Silva não mudaram. Ele é um jogador especial para mim, um dos mais especiais que já treinei», referiu o catalão, em conferência de imprensa.



As palavras de apreço do técnico do Manchester City para com o internacional português prosseguiram.



«Ele não muda a forma de estar por jogar ou não. Há jogadores que ficam felizes quando jogam e que se comportam como crianças quando ficam de fora. O Bernardo é o oposto. É um homem maduro. Foi sempre a mesma pessoa. Por isso é que ele é uma pessoa incrível, estarei sempre agradecido por trabalhar com ele. Quero ajudá-lo a estar no melhor nível. Se há jogador que quero ajudar, esse jogador é o Bernardo», acrescentou.