O guarda-redes português Beto anunciou o fim da carreira aos 41 anos.

Através de uma longa mensagem publicada esta sexta-feira nas redes sociais, o antigo internacional luso lembrou os 33 anos ligado ao futebol e deixou um extenso agradecimento aos que com ele se cruzaram na jornada.

«A primeira palavra que me sai é obrigado! E este obrigado vai para o futebol que me elevou para o estado de realização plena durante 33 anos. Dediquei-me com toda a minha paixão, compromisso a este meu sonho, e chegou o dia que termino a minha carreira como futebolista profissional. Foi uma jornada maravilhosa cheia de conquistas, mas, mais importante que tudo, a parte humana que conheci e que me acompanhou durante todo este caminho», escreveu.

Beto não jogava desde julho do ano passado, quando defendeu as cores do Helsinki, da Finlândia, o último clube que representou.

Formado no Sporting, o antigo guardião passou ainda por Casa Pia, Desp. Chaves, Marco, Leixões , FC Porto, Cluj, Sp. Braga, Sevilha, Goztepe e Farense.

Internacional A em 16 ocasiões, Beto pendura as luvas com um palmarés composto por uma Liga das Nações, quatro Ligas Europa, uma Liga, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga, três Supertaças, uma II Liga e um campeonato romeno.