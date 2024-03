Abel Ferreira assumiu que está confortável no Palmeiras e «dificilmente» deixará o comando técnico do Verdão num futuro próximo.

«O clube onde eu estou é um clube que me valoriza, que me reconhece, onde te sentes parte do processo. […] Eu estou bem onde estou, estou onde quero estar, a minha família está comigo e, felizmente, cheguei a um momento da minha vida que posso escolher onde quero estar e dificilmente nos próximos dois anos irei para algum lado», disse o treinador português aos jornalistas, à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).

«Foi no Brasil que um clube de ponta me deu oportunidade de mostrar todo o meu potencial, porque só com bons jogadores e com uma estrutura que luta para ser campeão é que tu podes mostrar todo o teu potencial. É como os jogadores, para seres campeão tens de te juntar aos melhores e foi o que fiz», frisou.

Desde 2020 no Palmeiras, Abel Ferreira conquistou as duas últimas edições do Brasileirão (2022 e 2023) e duas Taças Libertadores (2020 e 2021), além de uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça brasileira (2023) e dois campeonatos paulistas (2022 e 2023).

O técnico luso salientou que «o futebol é muito dinâmico» e um dos segredos do treinador é «tomar as boas decisões, de onde quer estar e quando quer sair».

«Os treinadores de projeto são treinadores que passam mais tempo nos clubes, porque há outras coisas para além do que é só títulos, que também são precisos, mas participar na estrutura, no desenvolvimento, na organização, que é isso que eu faço, e também me dá muito prazer», concluiu.