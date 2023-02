A poucos dias de disputar a Recopa Sul-americana, o Flamengo foi ao terreno do Resende vencer por 2-0, numa partida da oitava jornada do campeonato carioca.



Vítor Pereira decidiu fazer descansar algumas das principais figuras do Mengão e utilizou os jogadores que habitualmente não têm tantos minutos. O Fla demorou a quebrar a resistência do oponente, penúltimo classificado da prova, e foi preciso esperar até aos 76 minutos, altura em que Matheus Gonçalves fez o 1-0. Três minutos depois, André Luiz fixou o resultado final.



Com esta vitória o Flamengo fugiu ao Botafogo e lidera agora com mais quatro pontos que a formação orientada por Luís Castro.



Veja os melhores momentos da partida: