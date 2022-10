Após a derrota caseira com o Fluminente por 2-0, que deixou o Corinthians fora do G4 do Campeonato Brasileiro (classificação que dá acesso direto à Libertadores no próximo ano ano), o presidente do clube de São Paulo falou aos jornalistas sobre a continuidade de Vítor Pereira, garantindo que ainda não chegou a altura de tomar uma decisão quanto ao tema.

«Temos um contrato com o Vítor até ao fim do ano e faltam duas semanas para terminar. Temos o objetivo de chegar à Libertadores de forma direta, queremos o segundo lugar, é difícil com o resultado de hoje. Primeiro, temos de terminar aquilo a que nos propusemos a fazer e depois seguimos para próxima. Este ano, o campeonato termina em novembro e temos um tempo grande para tomar algumas decisões», disse Duílio Monteiro Alves.

Preocupamo-nos com o futuro, mas temos de pensar no presente e classificar a equipa de forma direta para a Libertadores. Quando terminarmos, no momento certo, vamos pensar no ano que vem. Muito se falou que o Vítor tem outros clubes para onde ir e propostas: não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver. É uma decisão da vida. Quando ele chegou, ficou muito claro que o contrato era de um ano, algo que ele fez sempre na carreira dele. Vamos seguir o nosso tempo. (...) Antes falei de uma decisão após a Copa do Brasil. Infelizmente não conseguimos o título, então não temos (ainda) a classificação para a Libertadores do ano que vem. Quando terminarmos, e se conquistarmos, vamos sentar-nos com o Vítor e resolver. E ele tem uma decisão da vida dele para tomar: se volta, se não volta. São assuntos pessoais que ele vai tomar após cumprirmos os objetivos deste ano», apontou o dirigente.

A seguir, Vítor Pereira garantiu que o foco passa por alcançar o apuramento direto para a Libertadores e a melhor classificação possível dentro do top-4 do Brasileirão: nesta altura o Corinthians é 5.º a um ponto do Fluminense (4.º) mas menos um jogo.

E acrescentou: «Decisão ainda não tomei nenhuma. Tenho é de discutir com o presidente do clube e não com jornalista nenhum. Vamos cumprir os nossos objetivos e depois tomamos uma decisão. Nem sequer vale a pena falar mais sobre isto. Se me põem fora ou dentro, se põem já outro no meu lugar, isso já não é nada comigo, é algo que não consigo controlar.»

Mais à frente, já depois de ter garantido que não voltaria a falar sobre o tema após ter ficado bastante agastado com uma pergunta de um jornalista (que lhe perguntou quem mandava em casa dele - se ele ou a mulher), Vítor Pereira recuperou o assunto, partilhando o desejo para o futuro.

«Eu já disse que a minha vontade é ficar», vincou. «Na minha perspetiva, provavelmente seria melhor tomar já a decisão. Mas se o Corinthians quer e eu também, vamos tentar. Vamos ver se consigo. Não é a minha mulher que manda ou deixa de mandar. A minha mulher coitada. Anda aqui há 12 anos fora de casa e quem toma as decisões sou sempre eu. Porque de alguma forma é ela que fica com os filhos. Não admito este tipo de comentários: é falta de respeito», disse, referindo-se ao jornalista que o questionou minutos antes.

«Se o Corinthians não quisesse esperar, estava arrumada a questão. Se eu não quisesse ficar, estava também arrumada a questão. Portanto, vamos aguardar um bocadinho pelo timing. Mas não é o timing dos jornalistas ou dos torcedores», rematou.