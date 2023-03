As críticas subiram de tom depois de o Flamengo ter perdido o dérbi com o Vasco da Gama. Esta segunda-feira, Vítor Pereira defendeu-se das críticas e recordou os triunfos contra o Botafogo e Independiente del Valle - apesar da derrota na final da Recopa Sul-Americana nos penáltis.



«Falam dos últimos resultados, mas os últimos resultados foram duas vitórias contra o Botafogo e o Independiente del Valle, certo? Posso dizer que há um compromisso dentro do clube entre equipa técnica, diretores e toda a equipa. Vejo todos a trabalhar forte diariamente para fazer as coisas como devem ser feitas nos jogos», começou por dizer, citado pelo UOL.



«O que podemos controlar é o trabalho. Os golos vão aparecer. Mais dia ou menos dia, as coisas vão surgir. No próximo jogo temos a oportunidade de ganhar uma Taça e vamos olhar o adversário nos olhos. Assumirei sempre a responsabilidade e darei a cara pelos jogadores sempre que correrem como fizeram», acrescentou ainda.



O Fla-Flu está agendado para a noite de quinta para sexta-feira que pode decidir o vencedor do Carioca.