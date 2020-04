Companheiro de Cristiano Ronaldo na Seleção e adversário em algumas ocasiões, Bruno Alves está convencido de que há pelo menos um aspecto no qual é superior ao cinco vezes melhor jogador do Mundo.

«Já joguei agumas vezes com ele, mas nunca me ganhou de cabeça», disse bem disposto numa rubrica do FC Porto. «Pode ser mais rápido e melhor tecnicamente: de cabeça tenho dúvidas», acrescentou o defesa do Parma.

Bruno Alves, que jogou no FC Porto entre 2005 e 2010, passou em revista alguns dos melhores momentos vividos ao serviço dos azuis e brancos, como por exemplo o jogo mais marcante, na penúltima jornada da Liga 2009/10, que viria a ser ganha pelo Benfica de Jorge Jesus. «Aquele em que fiz um golo ao Benfica em casa no último ano e evitámos que o Benfica fosse campeão no Dragão. Foi num canto do Belluschi. Foi uma época muito difícil, no FC Porto quando se ganha é assim», disse.

O jogador, de 38 anos, confirmou ainda algumas das afirmações recentes do treinador do Parma: que come ovos de codorniz e apanha sol em tronco nu em dezembro. «Mesmo no inverno estou sempre a apanhar sol, tem vitamina D e ajuda a aumentar as imunidades. E como ovos de codorniz que são importantes para a testosterona», justificou.

Bruno Alves foi desafiado a eleger o avançado que lhe deu mais luta em toda a carreira. «Difícil era o Drogba quando estava no Chelsea. Era forte e alto, bom tecnicamente e veloz. Estava no seu ponto mais alto e foi bastante difícil», recordou.