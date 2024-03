Bruno Fernandes surge no topo dos portugueses a jogar no estrangeiro, sendo o maior destaque das atuações lusas lá fora, em mais uma jornada competitiva.

Segundo os dados compilados pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, Bruno Fernandes teve uma nota global de 8.5 em dez, fruto do jogo ante o Everton. O internacional português fez, de penálti, o golo inaugural da vitória por 2-0 ante o Everton, no sábado, para a Premier League.

A seguir a Bruno, destacaram-se Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joel Monteiro (Young Boys) e Rúben Neves (Al Hilal).

Ronaldo fez, na segunda-feira, de penálti, o 4-3 do Al Nassr ante o Al Ain, que arrastou a decisão dos quartos de final da Liga dos Campeões Asiática para o desempate por penáltis, no qual o Al Nassr acabou eliminado.

Já Joel Monteiro destacou-se com um bis no domingo, no triunfo do Young Boys ante o Basileia, por 5-1, para a liga da Suíça.

Na sexta-feira, Rúben Neves, suplente utilizado, fez de penálti o golo que iniciou a reviravolta do Al Hilal ante o Al Riyadh (1-3), no jogo que deu a 27.ª vitória seguida à equipa treinada por Jorge Jesus, marca que igualou o recorde mundial do The New Saints.

Gonçalo Ramos (PSG), Dany Mota (Monza), Leonardo Rocha (Radomiak Radom), Rochinha (Kasimpasa), João Cancelo (Barcelona) e Diogo Dalot (Manchester United) completam o top-10.