Mais um feito na carreira de Pedro Santos. Após se ter tornado no primeiro português a vencer a Major League Soccer (MLS), em 2020, o futebolista de 33 anos é o primeiro luso a ganhar a Campeones Cup, uma espécie de supertaça entre os campeões dos Estados Unidos e do México.

A equipa do português, os Columbus Crew, derrotou o Cruz Azul por 2-0, com um autogolo de Angulo aos quatro minutos e um tento de Jonathan Mensah aos 74.



No final, Pedro Santos fez questão de exibir a bandeira de Portugal e de dar mais mundos ao nosso país.



VÍDEO: