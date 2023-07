Apesar de já só partilhar o balneário com Cristiano Ronaldo na seleção nacional, Diogo Dalot não esquece os ensinamentos que o avançado deixou na segunda passagem pelo Manchester United.

«Ele ajudou-me muito fora de campo, pela forma como se comporta todos os dias. Acho que a disciplina que ele tem e que teve ao longo de toda a carreira acrescentou-me muito», começou por dizer em entrevista à ESPN.

«Foi uma alegria jogar e ser companheiro de equipa dele. Ele ajudou-me muito. Vou manter algumas coisas para mim mesmo, mas, no geral, a disciplina dele foi aquilo que mais me impressionou. Isto porque podes ser consistente, mas de uma maneira negativa, e ele era disciplinado e consistente de uma maneira positiva. Foi isso que mais aprendi com ele», acrescentou.

Dalot abordou ainda o novo estatuto de Bruno Fernandes, que ultrapassou Harry Maguire na hierarquia e é agora o novo capitão dos red devils.

«Para ser sincero, conhecendo-o como conheço, ele não vai mudar o comportamento que teve desde que chegou. Quando ele chegou, tentou sempre aplicar aquela liderança natural que dentro dele. Ele é sempre um jogador em quem podes confiar», vincou.

«Dá-te ainda mais confiança ter um companheiro como ele, que dá tudo pela equipa. E depois, obviamente, a personalidade, tem essa capacidade de ser um líder e estamos contentes por ele ser um dos líderes desta equipa», finalizou.

Dalot, refira-se, está ligado ao Manchester United desde 2018. Na última época, somou 42 jogos, dois golos e outras tantas assistências.