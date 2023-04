Cristiano Ronaldo e o plantel do Al Nassr já trabalham às ordens do novo treinador, Dinko Jelicic.

Perante a saída de Rudi Garcia, que entrou em conflito com alguns jogadores, a equipa saudita decidiu promover o treinador croata, que estava com os sub-19.

Apesar do ambiente tenso que levou à sua saída, Rudi Garcia teve direito a um convívio de despedida, durante um iftar - nome dado à refeição noturna que quebra o jejum durante o Ramadão - promovido pelo clube. Dinko Jelicic também marcou presença nesse evento, que serviu assim como «passagem de testemunho» no Al Nassr.

A equipa de Cristiano Ronaldo prepara o importante duelo com o Al Hilal, marcado para terça-feira (20h).

As imagens do treino:

Preparations for the derby started 💪 pic.twitter.com/1kApKLeM6E

Mr. Dinko, on his first day 💛 pic.twitter.com/yqUrLOBovW