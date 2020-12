Após o bis frente ao Génova, Cristiano Ronaldo lembrou a vitória frente ao Barcelona a meio da semana e frisou que a Juventus tem legitimidade para sonhar com a conquista da Liga dos Campeões.



«Foi muito importante [ganhar ao Barcelona]. Depois de ganharmos a uma equipa como essa, a confiança aumenta», disse, aos microfones da Sky.



«O objetivo da Juventus é ganhar o campeonato e a Liga dos Campeões. Só um pode ganhar, mas estamos confiantes e podemos sonhar conquistar algo importante», acrescentou.



O internacional português cumpriu o jogo 100 pela Vecchia Signora, esta tarde no Luigi Ferraris. Apesar de ter alcançado esse número redondo, CR7 assumiu já estar a pensar no centésimo golo pelo clube italiano (tem 79 nesta altura).



«Que melhor maneira de comemorar meu 100.º jogo pela Juventus do que marcar mais dois golos para a equipa? Estou muito orgulhoso por ter alcançado esse número com a camisa da Vecchia Signora, mas adivinhem: também já estou a pensar nos 100 golos pela Juve, assim como em todos os títulos no final da temporada! Vamos lá, malta!», escreveu nas redes sociais.

