Depois da desilusão da derrota de Portugal com a Sérvia no Estádio da Luz, que empurrou a Seleção para o play-off de acesso ao Mundial, Cristiano Ronaldo já virou agulhas para os próximos desafios do Manchester United.

«É tempo de arregaçar novamente as mangas e dar conta do recado! Vamos em busca do que que estamos a tentar conquistar esta época», escreveu o craque português.

O Manchester United regressa neste sábado à competição com uma visita ao terreno do Watford, em jogo da 12.ª jornada da Liga inglesa. Nesta altura, os Red Devils estão apenas no 6.º lugar do campeonato com 17 pontos, menos nove do que o líder Chelsea.