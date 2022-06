O lateral brasileiro Marcelo despediu-se formalmente do Real Madrid nesta segunda-feira e Cristiano Ronaldo fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais ao antigo companheiro de equipa.

«Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo», escreveu o internacional português nas redes sociais.

Entre 2009 e 2018, Ronaldo e Marcelo jogaram juntos no Real Madrid e nunca esconderam a ligação de amizade que os unia.