O futuro de Cristiano Ronaldo ainda é uma incógnita e o Atlético de Madrid tem sido uma das possibilidades apontadas para o internacional português prosseguir a carreira. Depois do presidente dos colchoneros, Enrique Cerezo, ter dado a entender que o clube não ia avançar para a contratação do atacante do Manchester United, foi a vez de Marcos Llorente escapar ao tema.

«Falam de tantos nomes que acabam por não vir que não adianta falar disso no balneário. Se ele vier, haverá tempo para conversar. Eu, pelo menos, tento passar ao lado do assunto porque se fala demasiado disso», disse o médio do clube espanhol, à Cadena SER.

«Muitas coisas se passaram com jogadores de alto nível e depois não deram em nada. Até que não haja nada oficial, não podemos comentar nada. Pelo menos eu não. Todos vocês o conhecem e sabem tudo o que ele conquistou (risos). É mais a equipa técnica e o clube que devem decidir», rematou.

Ronaldo, recorde-se, pediu ao Manchester United para deixar o clube neste mercado de transferências, de forma a poder disputar a Liga dos Campeões. Para Erik Ten Hag, contudo, o português faz parte dos planos para a próxima época. Entretanto, Bayern de Munique e Chelsea já rejeitaram uma eventual contratação do capitão da seleção nacional.