Autor de um hat-trick frente ao Al Fateh, Cristiano Ronaldo mostrou-se feliz pela prestação individual, mas destacou a exibição da equipa do Al Nassr que alcançou a primeira vitória na Liga saudita.



«Foi um jogo extremamente importante para nós e foi a nossa primeira vitória. Sabíamos que era importante ganhar. Estou muito feliz por ter marcado e por a equipa ter jogado bem mas o mais importante é a equipa ter vencido», referiu na zona de entrevistas rápidas.



O internacional português elogiou a qualidade dos mais recentes reforços do vice-campeão saudita. «A equipa está a melhorar, jogo após jogo, os jogadores novos vêm dar mais qualidade. Eu, o Sadio Mané e o Ghareeb fizemos um excelente jogo na frente mas o mais importante foi que a equipa toda, jogou muito bem», defendeu.



Por fim, Cristiano Ronaldo reiterou que o campeonato da Arábia Saudita está a tornar-se num dos melhores do mundo.



«Estou feliz por estar aqui na Arábia, as pessoas recebem-me muito bem, o futebol está a evoluir, estão a vir jogadores de muita qualidade para cá e acho que esta liga vai ficar entre o top do Mundo. Passo a passo o caminho está a ser feito e estou muito feliz por ser bem recebido em todos os estádios», concluiu.