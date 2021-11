Cristiano Ronaldo voltou a ser eleito o jogador do mês do Manchester United, revelou o clube.



O internacional português arrecadou assim o prémio pelo segundo mês consecutivo, recolhendo a preferência dos adeptos. O avançado concorria ao prémio com Rashford e De Gea.



Ronaldo participou em cinco jogos pelos red devils em outubro e fez dois golos e uma assistência.