As críticas dirigidas a Cristiano Ronaldo subiram de tom após a goleada sofrida pelo Man. United frente ao Liverpool, em Old Trafford. O internacional português foi acusado pela imprensa inglesa de não defender e pressionar o suficiente, enfim, de não trabalhar para a equipa.



Rio Ferdinand, lenda dos red devils, saiu em defesa do antigo ex-companheiro.



«Ouvi algumas pessoas dizerem que o Ronaldo não trabalha o suficiente e a única maneira de explicar isso é que é uma blasfémia. 'Ronaldo apareceu no Man United e sim, é ótimo, mas ele vai ser a razão pela qual eles não fazem nada'. Tenho lido e ouvido várias coisas nesse sentido», começou por dizer ao canal «Five» do YouTube.



«É uma falta de respeito total. Um jogador que já fez o que ele fez, uma superestrela de qualquer geração... Vai ser um dos melhores da história. Ainda este fim de semana mostrou o que é capaz de fazer», acrescentou.



O antigo internacional inglês usou Lukaku, Benzema e Lewandowski como argumentos na defesa de Cristiano Ronaldo.



«Vemos o Lukaku, o Lewandowski e o Benzema, alguns dos maiores goleadores desta geração e pensas: 'Eles não trabalham muito, não pressionam o adversário'. O Harry Kane é excelente a pressionar o adversário, não é? Estamos a falar de grandes jogadores e ninguém questiona o quanto trabalham ou pressionam. Com Ronaldo tem de ser igual. É preciso ver o panorama geral do United a a estrutura da equipa», concluiu.



Pode ouvir Ferdinand a falar de Ronaldo a partir do minuto 30: