Os adeptos do Al Nassr não escondem o entusiasmo pela chegada de Cristiano Ronaldo.



Este sábado, ao minuto 7 do jogo contra o Al Khaleej, os adeptos do clube de Riade entoaram o nome do internacional português.



Os apoiantes do Al Nassr gritaram ainda «Siiiiiiu», icónico grito de celebração do avançado de 37 anos.



Veja: