Num desafio promovido pelo Liverpool, o internacional português Diogo Jota respondeu a algumas perguntas que os adeptos dos reds colocaram através do TikTok. Uma das curiosidades dos fãs estava relacionada com os ídolos do avançado quando era mais novo e o ex-FC Porto surpreendeu ao apontar o nome de um ex-Benfica.

«Tinha dois. Pablo Aimar e Ronaldo», respondeu Jota.

O internacional luso explicou ainda como se tornou «tão bom» no cabeceamento.

«É uma questão de timing e de estar no lugar certo à hora certa», explicou.

Jota elegeu também o mais divertido no plantel e manifestou o gosto pelos Esports.