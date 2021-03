Diogo Jota bisou no empate de Portugal contra a Sérvia, e mereceu os elogios, ainda que de forma irónica, de José Enrique, ex-futebolista do Liverpool. Em jeito de brincadeira, o espanhol revelou que o extremo dos «reds» lesionou-se nas costas no jogo em Belgrado por carregar «Penaldo e Penandes», em referência a Ronaldo e a Bruno Fernandes.



«Notícia de última hora: Jota lesionado. Jota sofreu uma lesão nas costas depois de carregar Penaldo e Penandes. A quantos de vocês é que o coração parou?», escreveu nas redes o ex-lateral.