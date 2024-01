Diogo Leite já foi chamado à seleção nacional, mas ainda não se estreou com a camisola das Quinas. Ainda assim, o defesa-central do Union Berlim mantém a esperança de ser convocado e até deseja estar no Euro 2024.

«Estive lá em 2023 e quero voltar. É o meu objetivo, especialmente porque o torneio será realizado na Alemanha», afirmou o central de 25 anos em entrevista ao Sport Bild.

Leite deixou ainda elogios a Cristiano Ronaldo. «É um jogador de futebol brilhante, que tem uma personalidade marcante. Ajudou-me muito na seleção: veio logo ter comigo para conversar, o que facilitou a minha integração e a tornou mais confortável. Isso impressionou-me.»

O jogador formado no FC Porto destacou ainda os defesas que servem de inspiração, entre os quais um português. «Franz Beckenbauer. Fiquei fascinado com os vídeos dele a que assisti. Foi impressionante a elegância com que ele construiu o jogo desde trás, com dribles e passes. Claro, o Pepe também é um deles. É incrível que ele ainda jogue ao mais alto nível aos 40 anos. Também costumava assistir a vídeos do Mats Hummels e tive a sorte de jogar com o Bonucci em Berlim.»

Esta quarta-feira, o Union Berlim visita o Bayern Munique e Diogo Leite está preparado para defrontar Harry Kane.

«Temos uma app no Union. A equipa técnica envia-nos um pequeno vídeo de cada jogador adversário antes dos jogos. Neste caso, mostra como o Kane, que é um avançado de classe mundial, recebe a bola, como são suas finalizações e corridas, se prefere driblar um adversário pela direita ou pela esquerda», explicou.

Leite tem um golo em 24 jogos pela equipa germânica esta temporada, num total de 2126 minutos.