Os jogos particulares do clube Al Nassr na China foram adiados, devido à ausência de Cristiano Ronaldo, a contas com problemas físicos.

Segundo a organização dos dois encontros, que oporiam os sauditas ao Shanghai Shenhua e ao Zhejiang na quarta-feira e no domingo, respetivamente, a «condição física de Ronaldo não lhe permite jogar». A ausência do internacional português leva assim ao adiamento dos jogos, tendo Ronaldo, citado em conferência de imprensa, pedido desculpas aos adeptos chineses e mostrar-se «triste» pela ausência.

«Quero pedir desculpas aos adeptos chineses, especialmente aos de Shenzhen. No futebol, há coisas que não controlamos. Jogo há 22 anos e nunca tive muitas lesões. Estou muito triste porque o Al Nassr e eu, viemos aqui para aproveitar a digressão. Venho cá desde 2003 ou 2004, sinto-me em casa aqui, sinto que é a minha segunda casa», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Não só pela forma como sou recebido, mas também pela cultura. Sinto-me especial aqui. Como podem ver, sinto-me triste. Sei que também estão tristes, sobretudo quem adora o Cristiano. Temos de ver o lado positivo, não vamos cancelar os jogos, vamos adiar. Queremos e iremos voltar aqui. Infelizmente, tenho um problema, mas faz parte do futebol e da minha vida. Estou aqui, estou com as pessoas e com o povo chinês. Vamos continuar aqui. Adoramos a digressão. Podem ver que as pessoas estão connosco. Estamos tristes, mas prometo que vamos voltar aqui para jogar e fazer o povo chinês feliz. É o meu objetivo. Adoro este país, adoro estar aqui e quero jogar aqui», acrescentou ainda.

Apesar do adiamento dos jogos, o Al Nassr mantém-se China, com Ronaldo na comtiva, e esta terça-feira emitiu um comunicado manifestando a disponibilidade para continuar em estágio, enquanto se discutem novas datas.

Entre o final do mês e o início de fevereiro, os sauditas participam numa competição de caráter particular em Riade, recebendo o Inter Miami, de Lionel Messi, num duelo entre as duas grandes estrelas que dominaram a última década e meia do futebol mundial.