Emprestado pelo Sporting ao Hoffenheim, o português Eduardo Quaresma soma apenas quatro jogos esta temporada, mas ambiciona a estreia na seleção principal e até sonha em estar presente no Euro 2024, na Alemanha.

«É difícil para os jovens entrarem na seleção, o nível é muito alto. Primeiro, tenho de me mostrar no clube, mas o Europeu de 2024 é um objetivo a longo prazo», confessou à revista Kicker.

O defesa-central, que por estes dias está em estágio com o Hoffenheim em Albufeira, reconheceu as dificuldades na adaptação à Bundesliga, onde «o futebol é mais difícil e intenso».

«As primeiras semanas foram muito difíceis para mim porque não sabia falar a língua, tive de me adaptar e me habituar ao nível. No entanto, continuei a melhorar nos treinos e fui recompensado pelo treinador. Sou-lhe muito grato. Agora, estou com fome de mais na segunda metade da temporada», frisou.

O defesa de 20 anos revelou ainda que é familiar de Ricardo Quaresma, segundo lhe contaram quando era criança.

«A minha mãe e o meu avô disseram-me que somos parentes, mas distantes, não sei bem como, meio que um primo muito distante, quarto grau, não tenho a certeza. Mas não nos conhecemos pessoalmente», atirou.