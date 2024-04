O Old Firm deste domingo terminou empatado a três golos: o Rangers recebeu o Celtic e, mesmo ao cair do pano, impediu que o rival de Glasgow aumentasse a diferença no topo.

Os visitantes abriram o marcador em Ibrox logo no primeiro minuto de jogo, por Daizen Maeda. Aos 34, de penálti, O’Riley aumentou a vantagem.

Na segunda parte, também de penálti, James Tavernier reduziu (55m) e, já sem Fábio Silva, que foi substituído aos 69 minutos, o Rangers repôs a igualdade, por Sima (86m).

Mas o Celtic respondeu logo de seguida, com o contributo de Paulo Bernardo, que entrou aos 82 minutos. O internacional sub-21 português assistiu Idah, que colocou o Celtic novamente na frente (88m).

Contudo, o melhor ficou mesmo reservado para o fim. Rabbi Matondo, com um golaço, sentenciou as contas do jogo em tempo de descontos.

Este resultado mantém o Celtic na liderança do campeonato, com 75 pontos, mais um do que o Rangers, segundo classificado, que tem ainda um jogo por realizar.