O rendimento de João Félix, desde a chegada ao Atlético Madrid, tem sido irregular. Fala-se de desadaptação em relação às ideias de Diego Simeone e garante-se que o estilo de jogo da equipa não favorece o talento do avançado.



Enrique Cerezo, presidente do Atlético, garante que o clube não desiste de Félix e que o avançado ainda será «um dos melhores» esta época.



«O João está cada vez melhor e será um dos melhores do Atlético esta época», afirmou Cerezo, à margem de uma ação da Fundação do Atlético Madrid.



O nome mais falado foi, porém, outro: Antoine Griezmann. O francês voltou a Madrid depois de dois anos em Barcelona e a transferência não foi plenamente aceite pelos adeptos colchoneros.



«É um jogador maravilhoso e magnífico», referiu Cerezo. «Há que lhe dar confiança para voltar a ser o jogador que já foi. Saiu e voltou. O Griezmann tem um público que o tem de querer mais do que o quer.»