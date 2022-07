O treinador português Filipe Pedro, que na última época orientou as equipas de sub-19 e sub-23 do Sporting, foi oficializado no Ekenas, da segunda divisão da Finlândia.

O contrato com o emblema de Raseborg é válido até ao final da presente temporada, com a possibilidade de ser estendido, «tendo por base os resultados». O Ekenas segue no sétimo posto do campeonato.

Filipe Pedro, de 35 anos, iniciou a carreira de treinador em 2008/09, no Sporting, como adjunto nos sub-15. Subiu escalões no clube verde e branco, antes de integrar a equipa técnica do Estoril, em 2016/17. Orientou, já como treinador principal, Casa Pia e Mafra, antes de regressar a Alcochete.