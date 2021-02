Aos 38 anos, Fabio Qualiarella continua a ser um avançado temível. O internacional italiano entrou aos 65 minutos e aos 71 deu a vitória à Sampdoria na receção à Fiorentina: 2-1, em Génova.



Quagliarella alcançou, de resto, duas marcas históricas: passou a ser o segundo melhor marcador da Samp, com 92, apenas atrás de Roberto Mancini, e tornou-se no quarto jogador a conseguir marcar 100 golos na Serie A já depois dos 30 anos. Só Francesco Totti, Gunnar Nordahl e Antonio Di Natale têm melhores registos.

Adrien Silva foi titular na Samp, saiu aos 75 minutos e testemunhou tudo isto da primeira fila. A equipa de Génova chegou aos 30 pontos e ao décimo lugar da tabela.



No outro jogo da tarde, a Atalanta foi vencer a Cagliari por 1-0, com Luís Muriel a entrar e a decidir em cima do apito final. Os homens de Bérgamo chegaram ao grupo dos quintos colocados, com 40 pontos. Os mesmos de Nápoles e Lazio.

