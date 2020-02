[artigo atualizado às 23h15]



Renato Sanches chegou este ano ao Lille proveniente do Bayer Munique. Contudo, o internacional português já podia estar a jogar na Ligue 1 ao serviço do PSG desde 2018.



A transferência, que o médio agora recorda, acabou por não se concretizar por culpa de Niko Kovac, antigo técnico dos bávaros.



«Falei com o Antero [Henrique]. Ele falou com meu agente, o Jorge [Mendes]. Estava tudo combinado. Lembro-me que estava num restaurante quando o meu agente me ligou a dizer 'amanhã vais para Paris'. Disse ok e que quando chegasse a casa ia fazer as malas. No dia seguinte, durante o treino, o meu treinador [Niko Kovac] diz-me 'Não te vais embora'. Acabei por ficar e não joguei», lembrou Renato, numa entrevista ao L'Équipe.



O jogador de 22 anos lembrou ainda os seis meses em que esteve no Swansea. Renato frisou que foi «obrigado a ir» para a equipa do País de Gales na altura orientada por Carlos Carvalhal.



«Não fui eu a escolher o Swansea. Obrigaram-me a ir para lá, porque eu não queria ir. Respeito o clube, os jogadores, toda a gente, que foi sempre muito amiga. Deram-me tudo o que eu precisava, mas verdade é que eu estava lá sem vontade», revelou.



O jogador de 22 anos leva três golos em 27 presenças pelo Lille, clube onde alinham os compatriotas Djaló, José Fonte e Xeka.



