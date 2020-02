Renato Sanches foi eleito o jogador do mês de janeiro do Lille, anunciou esta segunda-feira o emblema francês nas redes sociais.

O médio português foi utilizado em todos os sete jogos da equipa orientada por Christophe Galtier, tendo marcado um golo, e foi assim considerado o melhor da equipa no primeiro mês de 2020.

LEIA MAIS: tudo o que os portugueses andam a fazer lá fora.

Refira-se que Renato leva 24 jogos esta época pelo Lille, com dois golos marcados.

🏆 RÉCOMPENSE 🏆

Et le lauréat Janvier 2020 pour le trophée du #DogueDuMois par @boulanger est... Renato Sanches 🎉🎉



N'hésitez pas : suivez @renatosanches35 et et félicitez-le en commentaires, il vous lira avec grand plaisir ;) pic.twitter.com/rzoshInnd3