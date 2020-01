Apesar de não ter sido chamado com regularidade à Seleção Nacional nos últimos anos, Renato Sanches disse estar a trabalhar para marcar presença no Euro 2020, onde a equipa das quinas vai procurar defender com sucesso o título conquistado há quatro anos.

«Vim para o Lille para poder jogar e mostrar que sou um bom jogador para ir à seleção. A seleção portuguesa sempre foi um dos meus objetivos. Claro que quero estar no Euro 2020 e vou trabalhar e dar o meu melhor para estar lá e fazer parte do grupo de Portugal», disse o médio português, que participou na campanha vitoriosa em França em 2016.

Renato Sanches falava aos jornalistas na antevisão ao jogo do Lille com o PSG, a contar para a 21.ª jornada da Liga francesa. O jogador de 22 anos fez um balanço positivo da adaptação ao clube francês, para o qual se transferiu esta época após três épocas ligado ao Bayern Munique, onde ficou aquém das expetativas.

«Quando cheguei aqui, a filosofia da equipa era completamente diferente do clube onde estava. As coisas não aconteceram como eu esperava, depois tive uma lesão, recuperei, voltei bem e já estou dentro do sistema de jogo. Demorei mais ou menos um mês a adaptar-me à equipa e agora sinto-me muito bem. (…) Ainda não estou como quero, mas estou num bom nível. Sinto que posso estar melhor se trabalhar mais e se estiver mais concentrado», apontou.

Esta época, o médio português soma 21 jogos e dois golos pela equipa francesa e tem sido opção para um dos corredores. «Sempre joguei no meio-campo e é onde me sinto melhor, mas jogo onde tiver se jogar, seja no meio-campo ou na linha. Só quero ajudar e dar o meu melhor: se eu ajudar a equipa e a equipa de ajudar, todos saímos a ganhar», concluiu Renato Sanches.