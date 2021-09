O Valência venceu na tarde deste domingo o Osasuna por 4-1, em Pamplona, em jogo da 4.ª jornada da I Liga espanhola, no qual o português Gonçalo Guedes marcou um golo.

A vantagem inicial até foi da equipa da casa no estádio El Sadar, graças a um golo de Moncayola. Contudo, os visitantes ainda empataram na primeira parte, por Maxi Gómez, ao minuto 26.

Na segunda parte, já depois de um autogolo de Aridane Hernández que ditou a reviravolta (50m), Gonçalo Guedes fez o 1-3, após uma grande arrancada pela esquerda, aos 55 minutos.

O Osasuna ainda teve um golo anulado ao minuto 62 e, depois, Alderete fixou o 1-4 final a favor da equipa visitante, aos 73 minutos.

Com este resultado, o Valência garante que fica na fila da frente ao final da jornada. Tem dez pontos, tantos quantos o Atlético de Madrid, que também venceu este domingo. Real Madrid, Sevilha e Barcelona, com sete pontos cada e menos um jogo, são as equipas que podem igualar. Este domingo, há ainda um Cadiz-Real Sociedad e um Real Madrid-Celta de Vigo.