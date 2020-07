O médio português Rúben Neves foi um dos destaques da vitória do Wolverhampton ante o Everton, no domingo, por 3-0, em jogo da 35.ª jornada da Premier League, coroando a exibição com uma assistência soberba para o último golo, apontado pelo compatriota Diogo Jota.

Esta segunda-feira, numa publicação através das redes sociais, o Wolverhampton mostrou-se rendido aos números e à prestação do médio ex-FC Porto, que esteve em destaque em vários parâmetros.

Nos 90 minutos, o jogador de 23 anos foi o que mais toques deu na bola (106), o que mais passes fez (92), um dos que melhor eficácia de passe teve (95%), o que mais desarmes efetuou (5), para lá do passe longo para o tento de Jota, ao minuto 74.