Luís Gonçalves foi demitido do comando do Interclube devido aos maus resultados, anunciou o clube angolano, após três derrotas no campeonato, em seis jornadas disputadas.

O Interclube é atualmente o 12.º do Girabola, com cinco pontos, apenas com uma vitória.

O treinador português assumiu o comando da equipa angolana na oitava jornada da época passada, rendendo o compatriota Rogério Gonçalves, que rescindiu com o clube alegando razões familiares.

Em substituição de Luís Gonçalves foi anunciada a contratação do treinador angolano Mateus Agostinho «Bodunha», antigo defesa do Sp. Braga, que prometeu uma equipa diferente no Girabola.

«Apesar de assumir o comando na sétima jornada do campeonato nacional, ainda vou encarar como fosse a primeira. E o objetivo de todos nós está direcionado neste diapasão. Estamos preparados para o novo desafio», destacou.

O presidente do Interclube, Alexandre Canelas, lamentou o mau arranque da equipa no campeonato angolano. «Tivemos um arranque de época não desejado pela direção do clube e da massa associativa. Tudo o que foi planificado ficou condicionado, mas vamos trabalhar para se ultrapassar este mau momento», afirmou.