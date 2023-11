A seleção angolana, orientada pelo português Pedro Gonçalves, continua a não ser capaz de marcar golos. Segundo jogo na fase de apuramento para o campeonato do mundo, segundo empata a zero. Depois do nulo em Cabo Verde, igual desfecho, esta terça-feira, nas Maurícias.

De resto, os ‘Palancas’ só marcaram um golo nos últimos seis jogos – no particular com Moçambique, no Algarve (1-1).

Dylan Collard, do Marítimo, foi titular na equipa da casa. Do lado angolano, jogaram de início Kialonda Gaspar e Manuel Keliano, do Estrela da Amadora, e Loide Augusto, do Mafra.

Para o mesmo Grupo D, a seleção dos Camarões foi a Bengasi, na Líbia, arrancar um empate a uma bola.

O médio Ntcham colocou os visitantes em vantagem, aos 34 minutos, de grande penalidade, mas Aleyan empatou pouco depois, aos 43.

Camarões, Cabo Verde e Líbia têm quatro pontos, Angola tem dois, tem um, a seleção das Maurícias tem um e, em último lugar, Essuatíni tem zero.