O Gana já devia estar avisado. Afinal, a jovem seleção de Comores – que só está filiada na FIFA desde 2005 - já uma vez surpreendeu os ‘Black Stars’: foi na edição de 2021 do CAN, a única fase final de um torneio internacional a que os 'Celacantos' conseguiram chegar. Comores venceu por 3-2, na fase de grupos, naquilo que foi visto, na altura, como «o maior choque da história da competição», segundo as palavras da BBC.

Quase dois anos depois (o CAN 2021 jogou-se em janeiro de 2022) repetiu-se a história. Desta vez, em Moroni.

Comores marcou o único golo do jogo, por Maolida (jogador do Hertha de Berlim, que já passou por Nice, Reims e Lyon) aos 42 minutos.

O Gana, com Iñaki Willliams e os irmãos Jordan e Andre Ayew no ataque, ficou em branco.

Comores, que já tinha vencido a República Centro-Africana, lidera o grupo com seis pontos. O Mali tem quatro, Gana e Madagáscar, três. Seguem-se a República Centro-Africana, com um, e o Chade, com zero.