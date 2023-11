Vitória sem problemas para a seleção do Burquina Faso sobre a Etiópia, no apuramento para o campeonato do mundo.

Apesar de dominar o encontro, a seleção visitante só marcou na segunda parte. Ibrahim, Blati Touré inaugurou o marcador aos 69 minutos, Bertrand Touré, que foi suplente, dobrou a vantagem aos 78, de grande penalidade, e Ouattara fechou o resultado, aos 90.

Este era o jogo que faltava para fechar a segunda jornada no Grupo A, onde o Egito, de Rui Vitória, lidera isolado, com seis pontos. O Burquina Faso igualou a Guiné-Bissau, com quatro. Serra Leoa e Etiópia têm apenas um, sendo o Djibuti último classificado com zero.