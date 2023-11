Não houve golos, esta terça-feira, nos jogos relativos ao Grupo B da zona africana de apuramento para o Mundial.

A maior surpresa foi o nulo entre o Togo (119º do ranking da FIFA) e o Senegal (que está quase 100 lugares acima, na 20ª posição).

A jogar em casa, a equipa orientada por Paulo Duarte passou por alguns momentos de aflição , mas acabou o jogo em cima do Senegal e perdeu uma mão-cheiua de ocasiões claras de golo nos últimos minutos.

Valeu aos favoritos a falta de pontaria dos avançados togoleses e a classe do guarda-redes Mendy.

O Senegal teve em campo estrelas como Koulibaly, Idrissa ‘Gana’ Gueye, Kouyaté ou Sadio Mané, mas não conseguiu vencer.

O jogo entre Sudão do Sul e Mauritânia também acabou empatado a zero, pelo que Senagal e Sudão lideram com quatro pontos, a República Democrática do Congo tem 3, o Togo tem dois, Mauritânia e Sudão do Sul apenas um.