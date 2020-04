Adjunto do Manchester United, Mike Phelan trabalhou com Cristiano Ronaldo durante vários anos.

Em entrevista ao The Coaching Manual, o treinador inglês de 57 revelou que a equipa técnica dos red devils na altura, liderada por Sir Alex Ferguson, fizeram um trabalho especial para o internacional português se tornar um jogador de equipa.

«Ronaldo destacou-se. Ele era como uma esponja. Queria sempre mais conselhos. Desafiou-nos por mais», começou por dizer.

«Tivemos de tentar tornar o Cristiano um jogador mais de equipa e ele conseguiu. No fim, conseguiu. Houve certas coisas que fizeram no treino e que o obrigaram a fazer coisas que ele não queria fazer», prosseguiu.

Phelan disse que o reflexo do trabalho de Ronaldo em Inglaterra refletiu-se no Real Madrid: «Isso refletiu-se depois no nível de excelência. É importante e satisfatório.»

«Não pretendo que digam que criei o Cristiano Ronaldo. Muita gente o influenciou. Mas a maior influência foi ele próprio – a sua motivação é fantástica», concluiu.