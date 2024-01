Diogo Jota lidera o top dez dos portugueses que jogam no estrangeiro elaborado pelo Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



O internacional português brilhou na goleada do Liverpool em Bournemouth com dois golos e uma assistência, o que lhe valeu uma nota elevada (9.2). Marco Paixão (Sanliurfaspor) e Pedro Mendes, que bisaram pelas respetivas equipas completam o pódio depois de terem obtido a mesma avaliação (8.4).



Miguel Silva (Beitar Jerusálem), Pedrinho (Ankaragüçü), Daniel Fernandes (Hamburgo), Gelson Martins (Olympiakos), Ricardo Pereira (Leicester), Miguel Veloso (Pisa) e Dyego Sousa (Alcorcón) completam o restante ranking.



Confira o ranking dos portugueses da última semana: