Entrevistado pela Benfica Play, João Félix recordou a época passada, a primeira e única ao serviço dos encarnados, e explicou a opção pelo Atlético de Madrid neste verão. «As coisas correram bem na época passada, fomos campeões e fiz uma boa época. Foi isso que me permitiu ganhar o Golden Boy, mas também a transferência e os primeiros meses no Atlético. Estou muito contente», afirmou o internacional português.

«O sonho de qualquer jogador é jogar numa das melhores equipas do mundo e o Atlético é uma delas. Tive vários clubes interessados, mas acabei por escolher o Atlético porque era o que mais me agradava e acho que é o que me vai dar as melhores condições para poder evoluir», prosseguiu.

Félix lembrou ainda uma das poucas vezes em que viu o pai chorar, depois de ter bisado frente ao Real Madrid num jogo das meias-finais da Youth League, em 2017: «Lembro-me desse jogo [4-2 ao Real Madrid], foi o primeiro golo da meia-final e o meu primeiro também. Para nós [jogadores da formação] é a nossa Champions. Dois golos numa meia-final contra o Real Madrid... quem não gostava de fazer. Até houve invasão de campo. O meu pai estava lá a ver e veio ter comigo. Quase nunca o vi a chorar e nesse dia ele chorou.»