Colega de Rúben Dias na Seleção e profundo conhecedor do futebol inglês, José Fonte acredita que o central recrutado ao Benfica vai ter sucesso no Manchester City.

«É um dos meus jovens centrais preferidos. Tem apenas 23 anos mas mostra grande maturidade e ética de trabalho. Ele quer aprender, melhorar, gosta de observar os grandes centrais que segue. Para mim é uma grande contratação. Garantiram um jogador top, humilde, com qualidade técnica. Tem capacidade para ultrapassar linhas com o passe, lê bem o jogo, ataca bem a bola no ar, é forte nos duelos...», começou por dizer o jogador do Lille, em entrevista à rádio talkSPORT.

«Não tenho dúvidas de que está pronto. Tem jogado ao mais alto nível nos últimos dois ou três anos, tem sido titular na Seleção. Tem um corpo jovem mas uma mente adulta. Penso que está pronto, vai querer mostrar que é capaz, e se precisarem dele podem usá-lo», acrescentou Fonte.

Questionado se Rúben Dias era um líder, o capitão do Lille respondeu afirmativamente: «Lida pelo exemplo. É muito trabalhador, está sempre no ginásio, preocupa-se com a comida. É muito comunicativo, fala muito, comanda a partir da defesa. Já é um líder.»