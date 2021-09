Renato Sanches está de regresso aos treinos no relvado.

Isso mesmo mostrou o Lille nesta segunda-feira, ao publicar uma fotografia do médio português a dois dias do confronto com o Salzburgo na Liga dos Campeões.

Aparentemente, o jogador treinou afastado do restante grupo, mas o passo dado para o trabalho no relvado foi realçado pelo campeão francês.

Recorde-se que Renato Sanches lesionou-se no verão e foi operado no dia 16 de agosto ao joelho direito, com o Lille a anunciar uma paragem de um mês e meio.