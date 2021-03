O Olympiakos venceu este domingo na visita ao campo do último classificado Larissa por 3-1, resultado que mantém a equipa treinada pelo português Pedro Martins na liderança da liga grega, com 16 pontos de vantagem sobre o adversário mais direto.

Com o guarda-redes português José Sá no onze titular e o extremo Bruma em campo desde os 64 minutos, o emblema do Pireu venceu o jogo da 26.ª ronda com golos de Koka (33m, gp), Androutsos (55m) e Youssef El Arabi (80m), enquanto Nunic (87m) fez o tento de honra dos visitados.

O Olympiakos comanda, assim, o campeonato com 67 pontos à frente do Aris (51 pontos) e AEK (48). O Larissa é o lanterna-vermelha, com apenas 16.

Na quinta-feira, os gregos defrontam os ingleses do Arsenal, num encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, mas partem em desvantagem, depois de terem perdido o primeiro jogo em casa por 3-1.