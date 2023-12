Ivo Pinto lidera o ranking dos portugueses no estrangeiro numa semana em que fez duas assistências no triunfo do Fortuna Sittard sobre o Vitesse (3-1) na liga neerlandesa. Um ranking elaborado pela SofaScore para o Maisfutebol que conta ainda com Rui Silva (Betis) e João Novais no pódio do top-ten dos portugueses lá fora nos jogos realizados entre 1 e 4 de dezembro.

O lateral direito, que está há três anos no Fortuna Sittard, esteve em particular destaque no sábado ao fazer duas assistências para Kaj Sierhuis marcar os dois primeiros golos no triunfo sobre o Vitesse (3-1) e tem a nota mais elevada da SofaScore (8.9).

No segundo lugar desta lista destaca-se Rui Silva, guarda-redes do Betis, que se destacou como um dos melhores em campo no empate sem golos que a equipa de Sevilha trouxe de Almeria na última jornada da liga espanhola.

João Novais completa o pódio dos melhores portugueses na última semana, depois de ter marcado, na conversão de uma grande penalidade, o segundo golo do Alanyaspor no empate com o Konyapspor (2-2) na liga turca.

Um top-tem que conta ainda com Carlos Borges (Ajax), David Pereira (Lens), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), Danilo Pereira (PSG), Rafa Soares (PAOK) e João Félix (Barcelona).